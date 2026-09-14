День Мамонтия Овчинника: как 15 сентября защитить дом и узнать прогноз на осень

ФП: в День Мамонтия Овчинника 15 сентября нельзя покупать дорогое и носить яркое

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Алексей Селиверстов]

Православные верующие 15 сентября чтут память святого мученика Маманта, которого в народном календаре именуют Мамонтием Овчинником. В этот день соблюдают особые правила ухода за домашним скотом, наводят порядок в хозяйстве и следят за погодными приметами. Подробности сообщает «ФедералПресс».

Святой Мамант родился в III веке в семье христиан, погибших за веру, и вырос в Кесарии Каппадокийской. За открытое проповедование он подвергся жестоким пыткам, но, по преданию, был спасен ангелом и выстроил храм на горе. На Руси его прозвали Овчинником и считали покровителем овец и коз, так как дикие звери сами приходили к нему, а из их молока святой делал сыр для бедняков.

Строгие запреты даты:

  • Не начинать новые проекты и не заключать финансовые сделки.
  • Воздержаться от крупного шопинга и приобретения дорогостоящих вещей.
  • Избегать яркой одежды, ссор, жалоб и проявлений лени.
  • Не выгонять скот за ворота до полудня.

Что необходимо сделать:

  • Навести порядок во дворе, хлеву и хозяйственных постройках.
  • Окурить жилище ладаном или дымом вереска для защиты от зла.
  • Подать на стол блюда из козьего молока, творог и сыр.
  • Помочь нуждающимся и накормить голодных.

В старину 15 сентября также давали отдых новобранцам: парням, уходившим в рекруты, разрешали гулять, устраивать игры и ходить в гости.

Народные приметы погоды:

  • Красный закат предвещает скорые заморозки, а ясный день — сухую осень.
  • Низкие облака сулят затяжное ненастье, обильная роса — тепло.
  • Выпавший 15 сентября первый снег указывает на его быстрое таяние и раннюю весну.

Именины в этот день отмечают Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан, Федор, Федот, Филипп и Юлиан.

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