День Мамонтия Овчинника: как 15 сентября защитить дом и узнать прогноз на осень

Православные верующие 15 сентября чтут память святого мученика Маманта, которого в народном календаре именуют Мамонтием Овчинником. В этот день соблюдают особые правила ухода за домашним скотом, наводят порядок в хозяйстве и следят за погодными приметами. Подробности сообщает «ФедералПресс» .

Святой Мамант родился в III веке в семье христиан, погибших за веру, и вырос в Кесарии Каппадокийской. За открытое проповедование он подвергся жестоким пыткам, но, по преданию, был спасен ангелом и выстроил храм на горе. На Руси его прозвали Овчинником и считали покровителем овец и коз, так как дикие звери сами приходили к нему, а из их молока святой делал сыр для бедняков.

Строгие запреты даты:

Не начинать новые проекты и не заключать финансовые сделки.

Воздержаться от крупного шопинга и приобретения дорогостоящих вещей.

Избегать яркой одежды, ссор, жалоб и проявлений лени.

Не выгонять скот за ворота до полудня.

Что необходимо сделать:

Навести порядок во дворе, хлеву и хозяйственных постройках.

Окурить жилище ладаном или дымом вереска для защиты от зла.

Подать на стол блюда из козьего молока, творог и сыр.

Помочь нуждающимся и накормить голодных.

В старину 15 сентября также давали отдых новобранцам: парням, уходившим в рекруты, разрешали гулять, устраивать игры и ходить в гости.

Народные приметы погоды:

Красный закат предвещает скорые заморозки, а ясный день — сухую осень.

Низкие облака сулят затяжное ненастье, обильная роса — тепло.

Выпавший 15 сентября первый снег указывает на его быстрое таяние и раннюю весну.

Именины в этот день отмечают Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан, Федор, Федот, Филипп и Юлиан.