Вопреки тугоухости: подросток из Подмосковья стал мастером колокольного звона

Пятнадцатилетний Борис Приходько из поселка Калининец под Наро-Фоминском стал мастером колокольного звона, несмотря на серьезные проблемы со слухом. Юноша выступает на главных соборах округа, берет призы на конкурсах и открывает крупные праздники. Об этом пишет REGIONS .

Тяга к храму у Бориса идет из семьи. Мама поет в церковном хоре, отец служит алтарником и звонарем. Мальчик рос среди этого служения и видел, сколько радости оно приносит родителям. На звонницу он впервые поднялся на Пасху несколько лет назад. Любопытство переросло в призвание: Борис начал различать голос каждого колокола, осваивать ритм и полифонию.

По его признанию, сложнее всего дались зазвонные колокола — самые маленькие, с высоким и капризным звуком. Тут нужны ювелирная моторика, особый хват и чуткость. Освоить технику помогла школа «Колокольный град» и наставник Алексей Пугачев. Коронным стилем Бориса стал классический московский звон.

За плечами юноши — победы на престижных соревнованиях, где он соперничал с опытными взрослыми мастерами со всей страны. Но каждый подъем на высоту дается ему тяжело: из-за акустической нагрузки уже через 15–20 минут звона организм сдает. При этом Борис принципиально не надевает шумоподавляющие наушники, следуя вековой традиции мастеров, которые звонили с открытым слухом.

Звездный час настал на фестивале православной культуры «Берег» в Наро-Фоминске. С колокольни Никольского собора Борис открыл программу торжественным московским перезвоном и сорвал аплодисменты сотен горожан и гостей округа.