Комик Илья Соболев оказался на грани отмены из-за неудачной шутки про грудь экс-участницы «Холостяка»
StarHit: Соболев подвергся критике из-за неудачной шутки в адрес Кати Голден
Фото: [соцсети]
43-летний комик Илья Соболев стал объектом критики из-за неудачной шутки, которую он произнес, будучи ведущим на свадьбе, пишет StarHit.
Во время конкурса для гостей Соболев сделал замечание в адрес бывшей участницы шоу «Холостяк, блогерши Кати Голден.
«Обратите внимание, что Екатерина только в самой начальной стадии формирования груди, но как женщина она уже сочная», — сказал Соболев.
В этот момент сама Катя не показала, что ее задели слова комика, но позже блогерша опубликовала ролик со своей реакцией.
«Шутка плоская, как и грудь», — отметила Катя.
Многие интернет-пользователи возмутились поведением Соболева и сочли его юмор слишком примитивным. Комментаторы оставили множество негативных отзывов в его адрес, в том числе с ироничными замечаниями о его чувстве юмора.
Часть пользователей предложила «отменить» юмориста за неуместные высказывания, считая, что он не в первый раз переходит черту дозволенного. Некоторые комментаторы выразили мнение, что слова Соболева могли вогнать девушку в комплексы.
Ранее сообщалось, что шутка о количестве партнеров обернулась скандалом против блогера Эльдара Джарахова.