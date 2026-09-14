Врачи Центра Рошаля удалили ребенку кисту с лимфой размером 10 на 3 сантиметра

Специалисты ДНКЦ им. Л. М. Рошаля удалили ребенку крупную кисту, заполненную лимфой. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В КДЦ «Ромашка» обратились родители 5-летнего мальчика, у которого на спине появилось образование. В ходе обследования выяснилось, что это лимфангиома мягких тканей подлопаточной области — врожденное доброкачественное образование, при котором расширяются участки сосудов и формируются кисты с лимфой.

Ребенка направили на операцию в Центр Рошаля. Там хирурги удалили новообразование вместе с оболочкой, а затем переместили расположенные рядом участки кожи, чтобы закрыть рану. Размер кисты составлял 10 на 3 сантиметра.

Операция прошла успешно и без осложнений. На текущий момент мальчик выписан под амбулаторное наблюдение врачей.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил педиатров региона за их труд и помощь детям.