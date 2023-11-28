День матери отметили в городском округе Кашира

Каширянок поздравили с Днем матери. Праздник провели в ДК имени Ленина. На концерте присутствовали глава городского округа Кашира Михаил Шувалов, глава муниципального Совета депутатов и руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Буров, а также благочинный церквей Каширского округа священник Валерий Сосковец.

Глава городского округа Кашира вручил почетные грамоты женщинам, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями, и многодетным мамам.

Михаил Шувалов напомнил, что слово «Мама» сопровождает нас всю жизнь.

«Руки, мамины объятия - нет ничего ближе и нежнее. И потому слова «Люблю тебя, мама» так дороги каждому», - отметил глава муниципалитета.

После официальной части начался концерт. Артисты городского округа Кашира представили программу «Негасимый материнский свет».