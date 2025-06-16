День медицинского работника: праздничное мероприятие в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском городском округе, где медицинскую помощь получают более 200 тысяч жителей, состоялось празднование Дня медицинского работника.

Этот знаменательный день, отмечаемый ежегодно в третье воскресенье июня, стал поводом для выражения признательности и уважения врачам, медсестрам и всему медицинскому персоналу, обеспечивающему круглосуточную заботу о здоровье населения. В торжественной обстановке на сцене Центрального дома культуры «Звезда» чествовали самых достойных представителей отрасли.

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

Среди тех, кто работает в сфере здравоохранения, особенно ценятся самоотверженные профессионалы, готовые посвятить себя благополучию пациентов. Именно такие люди, движимые призванием, трудятся в медицинских учреждениях округа. Их вклад в здоровье населения был отмечен почетными наградами: грамотами, благодарностями и письмами от главы округа, Министерства здравоохранения Московской области, представителей Московской областной думы и окружного Совета депутатов.

Такое признание является мощным стимулом для продолжения работы, особенно для тех, кто в этот профессиональный праздник будет на дежурстве.

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

Праздник завершился яркой концертной программой, включавшей музыкальные и танцевальные номера в исполнении артистов и творческих коллективов ЦДК «Звезда».

«Ваш труд — не просто профессия. Это призвание, которое требует невероятной силы духа, терпения и доброты. В любое время дня и ночи бесстрашные герои в белых халатах приходят на помощь: в поликлиниках, борются за каждую жизнь в операционных, мчатся по тревожным вызовам в каретах скорой помощи, помогают сделать первый вдох новорожденным. Особая благодарность тем, кто сейчас работает в прифронтовых территориях. Ваше мужество и преданность делу — пример для всех нас. Крепкого вам здоровья, а вам оно особенно нужно, терпения, семейного тепла, благодарных пациентов и чуть больше спокойных смен», — сказал в своем поздравлении глава округа Роман Шамнэ.

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

В Наро-Фоминском городском округе работают более 1500 медицинских работников, которые ежедневно спасают жизни и дарят надежду. Врачи не только оказывают квалифицированную помощь, но и поддерживают пациентов в трудные моменты, вселяя в них веру в выздоровление.

Благодаря инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева созданы комфортные условия для работы медицинских учреждений. В регионе действуют программы поддержки молодых специалистов, включающие выплаты, компенсацию аренды жилья, льготную ипотеку и другие меры. Однако самое главное — это признание и уважение к труду врачей.

«Спасибо вам, дорогие медики, за самоотверженный труд, за душевную теплоту и готовность в любой момент прийти на помощь. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и новых профессиональных успехов!», — отметила заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова.

ФОТО: https://vk.com/album-176632262_307503193