День медицинского работника торжественно отметили в Наро-Фоминске

Представителей медицины собрали в Центральном дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске, показали праздничный концерт и приставили к наградам. Профессионалы получили множество слов благодарности, в том числе и от окружной администрации.

Свои поздравления медикам разных направлений сказала заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова. Она выразила восхищение медикам, медсестрам, акушерам, фармацевтам, ветеранам профессии, руководителям здоровья и остальным причастным специалистам, чье мастерство изо дня в день помогает жителям, а также вносит большой вклад в здравоохранение округа и Подмосковья.

«Мы прошли достаточно тяжелый период пандемии, и сейчас перед нами тоже стоят достаточно большие задачи – это и освоение нового оборудования, и проведение капитальных ремонтов, большинство из которых проходит без остановки работы лечебных учреждений. Поэтому сил и терпения тоже нужно будет очень много. Всего вам самого хорошего, дорогие», – сказала Наталья Трофимова.

По ежегодной традиции лучшие профессионалы получили грамоты и благодарственные письма главы городского округа, Минздрава Московской области, Мособлдумы, окружного Совета депутатов и другие почетные награды. Солисты и творческие коллективы Наро-Фоминска подарили специалистам яркие номера, что стало еще одним жестом благодарности людям в белых халатах.

Отметим, что в округе действуют восемь поликлиник и 12 стационарных отделений, в сфере трудятся 1556 специалистов. Также стоит отметить Наро-Фоминский перинатальный центр — один из лучших в России. За семь лет там помогли появиться на свет 37 000 малышам.