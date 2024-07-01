День молодежи в Коломне и Озерах посетили более 10 тысяч человек
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Коломна]
Активные жители Городского округа Коломна собрались на большой фестиваль ко Дню молодежи. Тысячи гостей отметили праздник в парках и скверах, насладившись насыщенной программой.
Праздник, посвященный молодежи, прошел 29 июня. Интерактивные площадки развернули сразу на трех общественных пространствах: в сквере В. А. Зайцева и Запрудском парке Коломны, а также в парке Сосновый бор в Озерах. В последнем в вечернее время дали старт захватывающим спортивным соревнованиям.
Проводились спортивные конкурсы и киберспортивные мероприятия, концерты, творческие мастер-классы и многое другое. В Коломне прошло захватывающее мотофристайл-шоу от Алексея Колесникова и его команды.
Желающие могли оставить себе на память снимок, сделанный в специально оформленной ко Дню молодежи фотозоне. Некоторые гости ушли в ярких красках, поучаствовав в яркой вечеринке с красками холи.
«Молодежь Городского округа Коломна — это будущее нашего общества, поэтому мы всегда будем поддерживать ваши инициативы, таланты и стремления. Молодость — прекрасное время, когда перед вами открыты все дороги, время реальных дел и проектов, которые приносят пользу всем нам. Впереди у нас еще много интересных встреч, уверена, что вместе мы сможем добиться многого», — приветствовала участников праздника замглавы округа Лариса Лунькова.