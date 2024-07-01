День молодежи в Коломне и Озерах посетили более 10 тысяч человек

Праздник, посвященный молодежи, прошел 29 июня. Интерактивные площадки развернули сразу на трех общественных пространствах: в сквере В. А. Зайцева и Запрудском парке Коломны, а также в парке Сосновый бор в Озерах. В последнем в вечернее время дали старт захватывающим спортивным соревнованиям.

Проводились спортивные конкурсы и киберспортивные мероприятия, концерты, творческие мастер-классы и многое другое. В Коломне прошло захватывающее мотофристайл-шоу от Алексея Колесникова и его команды.

Желающие могли оставить себе на память снимок, сделанный в специально оформленной ко Дню молодежи фотозоне. Некоторые гости ушли в ярких красках, поучаствовав в яркой вечеринке с красками холи.