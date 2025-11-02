День народного единства: богослужения в честь Казанской иконы Божией Матери в Подольске

Этот день имеет особое значение, поскольку оба праздника связаны одной историей — освобождением России от литовско-польских захватчиков в 1612 году. Именно тогда перед Казанской иконой Божией Матери молились Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин, икона сопровождала их войско в походе на Москву. Через три дня после изгнания интервентов крестный ход с иконой прошел вокруг Кремля.

В храмах Подольска в этот важный день пройдет ряд праздничных богослужений. Так, в Троицком кафедральном соборе начнутся литургия и молебен Богородице в 6.40 и 9.15. Храм Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах проведет литургию в 8.00, а в 16.30 состоится молебен с акафистом «Знамение». Служба в храме священномученика Сергия начнется в 8.30. В Ильинском храме в Лемешове прихожан ждут в 8.00, а в храме Иоанна Богослова в Сынкове — в 7.30.

Информацию о времени начала богослужений в других храмах Подольска можно найти на их официальных сайтах. Это будет особый день для верующих, который объединит в молитве и единении представителей разных поколений.

