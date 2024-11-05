День народного единства отметили жители Талдомского округа

В этот праздничный день различные мероприятия радовали всех посетителей местных парков и учреждений культуры муниципалитета.

Традиционно отмечаемый в России День народного единства собрал местных жителей в талдомских парках, где проходили интересные активности для всех желающих. Так, к примеру, гости парка «Солнечный берег» приняли участие в увлекательном квесте и посетили мастерскую по декору народных инструментов.

Конечно же, не обошлось без уютного чаепития со сладостями у самовара! В завершение праздника состоялся командный квиз «Единство народов – сила России». Благодаря ему жители Талдомского округа проверили свои знания и узнали много нового о стране и ее населении.

Фото: [ пресс-служба администрации Талдомского г.о. ]

Не менее интересная программа ожидала посетителей парка отдыха «Вербилки». Танцы, песни и игры подарили им отличное настроение. А горячий чай из самовара стал приятным дополнением ко всему происходящему!

Как следует подкрепиться в праздник можно было в парке «Победа» – там гостей угощали настоящим русским рассольником. Также им предлагалось поучаствовать в мастер-классе по декору «Хохлома на балалайках». Кроме того, здесь состоялся праздник народных игр «Старинные забавы».

Фото: [ пресс-служба администрации Талдомского г.о. ]

Но главным украшением торжества стала концертная программа. Для зрителей выступили талантливые артисты, которые представили множество разнообразных танцев и песен народов нашей многонациональной России. Другими словами, праздник точно удался!