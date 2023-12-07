День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков отпраздновали в Подольске

Представителей УМВД России по подмосковному городскому округу Подольск поздравляли с Днем образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков.

Сотрудников Министерства внутренних дел наградили рядом наград, в том числе и медалью «За плодотворный труд» и почетным знаком от муниципального Совета депутатов. Такими почестями отметили работу отличившихся полицейских.

Например, оперуполномоченный майор Янина Козлова получила награду «За безупречную службу» IV степени. Она служит на благо России уже более двух десятков лет. Как рассказала майор, за 2023 год было выявлено более трех сотен случаев преступлений, связанных с оборотом запрещенных веществ. Чтобы это количество становится все меньше, представители МВД проводят профилактические мероприятия в учебных заведениях.