День памяти Матроны Московской: о чем верующим молиться святой 8 марта

Уже в воскресенье, 8 марта, жители Серебряно-Прудского округа встретят сразу два праздника — Международный женский день и важную православную дату. Как сообщает REGIONS , в этот день церковь вспоминает блаженную Матрону Московскую, одну из самых почитаемых святых в России. Для верующих это не просто календарное число, а возможность обратиться с молитвой к той, кому молятся об исцелении, рождении детей и сохранении семьи.

Памятная дата выбрана неслучайно. Именно 8 марта, почти три десятилетия назад, была исполнена последняя воля старицы: ее похоронили на Даниловском кладбище в Москве. Позже, с благословения патриарха Алексия II, мощи с нательным крестом перенесли в Покровский женский монастырь на Таганке. С тех пор поток верующих к святыне не иссякает. Впрочем, в церковном календаре есть и другие дни, когда вспоминают Матронушку: 2 мая — день ее кончины и 22 ноября — день рождения.

Для тех, кто не планирует в ближайшие выходные дальние поездки в столицу, храмы Серебряно-Прудского округа откроют свои двери. В Никольском храме накануне праздника пройдет торжественное богослужение. Верующие смогут подать записку с упоминанием святой, поставить свечу и прочитать краткую молитву. Священники будут готовы дать духовное напутствие всем, кто ищет поддержки в трудных обстоятельствах.

Особый маршрут для паломников пролегает и в Тульскую область. В селе Себино, что находится чуть больше часа езды от Серебряных Прудов, в конце девятнадцатого века родилась Матрона Никонова — та, кого сегодня знают как Матрону Московскую. Местная церковь Успения Пресвятой Богородицы открыта для посетителей ежедневно, а богослужения здесь начинаются ранним утром. Для многих верующих побывать в этом месте значит не просто увидеть храм, а прикоснуться к истокам жизни святой, к ее корням.

День памяти святой блаженной Матроны Московской (традиционно 2 мая и 8 марта) — это время, когда верующие обращаются к ней с самыми разными житейскими и духовными просьбами.

О чем именно принято молиться Матроне:

О здоровье: исцелении от тяжелых недугов и сохранении телесных сил.

О семейном благополучии: прекращении раздоров, возвращении мира в дом и вразумлении близких.

О детях: даровании возможности зачать ребенка (при бесплодии), а также о защите и здоровье детей.

О замужестве: помощи в поиске достойного спутника жизни и создании крепкой семьи.

О решении бытовых проблем: помощи в поиске работы, решении жилищных вопросов и финансовых трудностях.

О духовной поддержке: укреплении веры, избавлении от уныния, тревог и душевных мук.

О защите: оберегании от клеветы, врагов и несправедливости.

