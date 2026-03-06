Священник дал советы по поведению в малые родительские субботы

В ближайшие три субботы Великого поста — 7, 14 и 21 марта — православные христиане будут поминать своих усопших близких. Эти дни называют Малыми родительскими субботами. В храмах пройдут заупокойные богослужения, на которых верующие могут помолиться за тех, кого уже нет рядом.

Ка пишет интернет-издание REGIONS, поминовение в пост имеет свои особенности. В пятницу вечером совершается заупокойная служба, за которой следует всенощное бдение. А главная часть, литургическое поминовение, приходится на субботнее утро.

Священник Филипп Ильяшенко советует верующим по возможности присутствовать на службах, подавать записки с именами усопших и молиться вместе со всеми. После храма можно отправиться на кладбище, чтобы помянуть родных и там.

Однако важно помнить: церковь не одобряет обычай оставлять еду и напитки на могилах. Это нехристианская, псевдоязыческая традиция, которая не имеет ничего общего с настоящей памятью об ушедших.

В дни поминовения и вообще на протяжении всего Великого поста особенно важно помогать нуждающимся. Поддержка может быть разной — материальной или просто участием. Главное, чтобы она шла от чистого сердца и была созвучна духу поста, времени покаяния, воздержания и духовного очищения.

Ранее протоиерей Иоанн Ильницкий объяснил особенность молитвы в дни Великого поста.