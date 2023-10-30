День памяти жертв политических репрессий: знаменитые «противники» советской власти

Сегодня в России отмечают День памяти жертв политических репрессий. Именно 30 октября 1974 года узники мордовских и пермских лагерей начали голодовку в знак протеста против политических репрессий в Советском Союзе.

Рассказываем о знаменитых людях, которые были репрессированы в двадцатом веке.

Павел Флоренский

Священник Русской православной церкви и религиозный философ Павел Флоренский был жестким противником революции и преследовался советской властью.

Фото: [ freepik.com ]

В 1937 году НКВД приговорил Флоренского к высшей мере наказания, после чего он был расстрелян. К 1959 году священника реабилитировали по двум приговорам.

Александр Введенский

Русский поэт и член ОБЭРИУ Александр Введенский был обвинен в контрреволюционной агитации и арестован в 1941 году.

Фото: [ freepik.com ]

Спустя недолгое время он умер от плеврита. В 1964 году был полностью реабилитирован, а дело в отношении него было прекращено из-за отсутствия состава преступления.

Николай Гумилев

Русский поэт Серебряного века и создатель школы акмеизма был обвинен в заговоре против советской власти и расстрелян в 1921 году.

Фото: [ freepik.com ]

Спустя 70 лет, в 1991 году, Верховный суд посмертно реабилитировал Гумилева. Участие поэта в заговоре так и не было подтверждено.

Всеволод Мейерхольд

Театральный режиссер Всеволод Мейерхольд был большим сторонником революции, но советская власть считала его подозрительным.

Фото: [ freepik.com ]

В 1939 году режиссера арестовали, а в его квартире провели обыск. Его обвинили в контрреволюционной деятельности и расстреляли в 1940 году. В 1995 году Мейерхольда реабилитировали.

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