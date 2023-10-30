Подмосковные школьники стали победителями Всероссийского конкурса «Юный архивист»

Три подмосковные работы вышли в финал и разделили между собой первые два места X Всероссийского конкурса «Юный архивист». Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, ИТ и связи региона.

Так, Елизавета Чернышова, являющаяся ученицей Щелковского лицея, заняла первое место. Ее работа была посвящена Виктору Чепурову — заслуженному учителю России, участнику и ветерану Великой Отечественной войны, и его вкладу в воспитание молодого поколения.

Известно, что второе место разделили между собой Полина Крючкова из Воскресенска и Полина Малолетова из Лотошино.

Так, работа Полины Крючковой «К вопросу о пионерских лагерях в Воскресенском районе в 30–80-е годы ХХ века» рассказывает о зарождении пионерской организации в России и Воскресенском районе Московской области. А в работе «В бригаде только женщины» Полина Малолетова проанализировала роль женщин-трактористок в годы Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что уже более ста объектов восстановили подмосковные строители на новых территориях России.