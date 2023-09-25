«День пареной репы» прошел в Павловском Посаде

В минувшие выходные в Павловском Посаде было весело. На территории музея «Княжий двор» провели V фестиваль русских традиций «День пареной репы». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава муниципалитета Денис Семенов.

Это был настоящий гастрономический праздник, который подарил гостям возможность не только попробовать необычные для современного человека блюда, но и научиться их готовить. Здесь можно было отведать пюре и кашу из репы, а также тарталетки и другие яства. А шеф-повар и знаток постной кулинарии и древнерусской кухни Олег Ольхов угощал присутствующих пареной репой.

Также «в меню» были представлены угощения из моркови, капусты и различных ягод.

Кроме того, для более чем 2 тыс. гостей прошли мастер-классы и конкурсы театральных постановок, частушек и оформления блюд, костюмов.