День Победы в Кашире: Торжества, молитвы и концертная программа

В преддверии Дня Победы, одного из самых значимых праздников в России, в городском округе Кашира запланирован масштабный цикл мероприятий, посвященных этой важной дате.

Празднование начнется с официальной церемонии и возложения цветов к Вечному огню, расположенному на Аллее славы в микрорайоне Кашире-2. Затем последует возложение цветов к мемориальному комплексу в поселке Зендиково. В полдень, жители Каширы-1 смогут принять участие в молитвенной службе в память о воинах, отстоявших нашу страну в годы Великой Отечественной войны, и о тех, кто сейчас находится на передовой, защищая Родину. Вечерняя программа развернется в городском парке Каширы-2, где гостей ждет концерт Московской областной филармонии и тематический танцевальный вечер.

Организация и проведение мероприятий, посвященных 80-летию Победы, стало возможным благодаря совместным усилиям администрации городского округа, депутатов, представителей общественных организаций, предприятий и учреждений, ветеранов и молодежи. Этот комплексный подход позволит достойно почтить память героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркивал, что память о событиях Великой Отечественной войны живет в сердцах людей и отражается в ландшафтах Подмосковья.