День пожилого человека отметили в Павловском Посаде

Фото: [ Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области ]

Сотрудники Дома культуры «Евсеевский» подготовили праздничный концерт, который не оставил равнодушными гостей мероприятия.

«В этот день мы особенно приветствовали наших уважаемых гостей старшего поколения. Теплые и добрые слова наполняли их сердца радостью. А в качестве подарка мы подготовили музыкальные и танцевальные поздравления», — отметили сотрудники Дома культуры «Евсеевский».

Фото: [ Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области ]

На сцене Евсеевского Дома культуры с яркими и незабываемыми номерами выступали творческие коллективы. Так, зрителей радовали Вокальный ансамбль имени Б. А. Коптелова, Раиса Грязнова, Вокальный коллектив «Фантазия», ДК «Октябрь» Ансамбль народной песни «Вересень», ДК «Октябрь» Коллектив современного танца «Контраст», Студия эстрадного вокала «Голос», Образцовый коллектив «Хореографическая студия «Гармония», ДК «Павлово-Покровский» Ольга Паршенкова, Танцевальный коллектив «Комсомолочка».

Мероприятие направлено на пропаганду уважения к старшему поколению. Человек любого возраста может быть активным и культурно развитым. Впервые День пожилого человека начали праздновать 1 октября 1991 года. Праздник известен во всем мире.