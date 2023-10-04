День промышленности и науки Подмосковья отмечают сегодня в Московской области

На сегодняшний день в Подмосковье трудится более четырехсот восьмидесяти тысяч работников обрабатывающей промышленности и почти сорок тысяч исследователей. Об этом сообщили в пресс-центре Московской областной Думы.

Напоминаем, что именно в этот день 66 лет назад Советский Союз запустил на орбиту первый искусственный спутник Земли, который находился там 92 дня и совершил за это время 1440 оборотов вокруг планеты.

«Это достижение российской науки, большой вклад в которое внесли работники промышленности и науки Московской области — ведь именно в нашем наукограде Королеве находился центр сборки и центр подготовки спутника. Сегодня же работа в этом направлении в регионе продолжается — в научно-исследовательских институтах и лабораториях успешно реализовываются и создаются проекты и новейшие космические системы», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В настоящее время на территории региона расположено восемь наукоградов и пять особых экономических зон с количеством резидентов — 211.

«Что касается промышленности, Московская область заняла второе место в рейтинге Минпромторга Российской Федерации по эффективности реализации промышленной политики. Основу промышленности в нашем регионе составляют обрабатывающие производства — таких более 1300 предприятий, на которых работает свыше 480 тысяч человек», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об участии Подмосковья в восстановлении Донбасса.