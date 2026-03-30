День птиц — это не только про пернатых: что необычного готовят парки Коломны 1 апреля

В парках городского округа Коломна на этой неделе пройдет серия активностей для взрослых и детей. Ключевое событие — празднование Международного дня птиц 1 апреля.

В разных парках запланированы спортивные мероприятия: разминки, пробежки и забеги. В парке Мира 31 марта проведут тренировку по общей физической подготовке, а 4 апреля — забег на 5 км.

По случаю Дня птиц 1 апреля в парке Мира, сквере имени В. А. Зайцева и «Сосновом бору» пройдут мастер‑класс «Птицы весны» и тематические викторины. В Непецинском парке интерактивная программа «Пернатые в парке» состоится 4 апреля.

