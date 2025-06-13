День России прошел в парках Павловского Посада

12 июня, День России, стал поводом для торжественных мероприятий в Павлово-Посадском округе, собравших вместе местных жителей и гостей округа.

Главными центрами праздничных гуляний стали живописные парки, наполнившиеся атмосферой радости, веселья и патриотизма.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

С раннего утра в парках заработали разнообразные интерактивные зоны. Посетители всех возрастов были увлечены интересными мастер-классами, познавательными экспозициями, забавными ретро-играми и образовательными викторинами. От интерактивных представлений, воссоздающих исторические события, до художественных мастерских, где опытные мастера раскрывали секреты своего мастерства, — каждый нашел для себя что-то увлекательное.

На протяжении всего дня в парках звучали детские голоса, звонкий смех и царила атмосфера беззаботности. Семьи с удовольствием участвовали в мастер-классах, приобретая новые навыки и создавая памятные сувениры. Игровые площадки переносили участников в эпоху прошлых лет, знакомя их с богатым наследием культуры и народными традициями.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Мероприятие наглядно продемонстрировало значимость этого дня для каждого жителя, объединив людей разных возрастов вокруг общих ценностей — любви к Родине и чувства гордости за свою страну. Радостные эмоции и теплота общения стали лучшим подтверждением успешного празднования.

Завершением Дня России в Павлово-Посадском округе стал вечерний концерт, сопровождавшийся зрелищным салютом, раскрасившим ночное небо яркими красками.

Этот особенный день вновь подчеркнул величие России, ее богатую историю, талантливых людей и нерушимые традиции.