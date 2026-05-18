День рождения по коду региона: как автомобильные номера стали путеводителем для российских путешественников

В России набирает популярность необычный туристический тренд: люди выбирают место для празднования дня рождения, ориентируясь на автомобильный код субъекта федерации, совпадающий с их возрастом. Как сообщили на сайте «Аргументы и Факты», новое увлечение активно обсуждают в соцсетях и туристических чатах, а туроператоры уже присматриваются к необычному спросу.

Принцип прост. Тем, кому исполняется 30 лет, дорога в Астраханскую область, 39-летним — в Калининградскую, а тем, кто разменял шестой десяток и встретил 52-й день рождения, — в Нижегородскую. Поскольку дождаться 82-летия для поездки в Крым готовы не все, путешественники придумали варианты. На 25 лет можно за год посетить сразу Башкортостан с кодом 2 и Дагестан с кодом 5. Либо вовсе использовать метод сложения: автомобильные коды Чукотки и Хакасии в сумме дают нужное число.

Многие признаются, что такой необычный подход помогает открывать родную страну заново.