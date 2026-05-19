Лолита рассказала, как борется с вредной привычкой
Певица Лолита Милявская нашла необычный способ бороться с курением. В интервью Пятому каналу она призналась, что заменила сигареты леденцами.
По словам артистки, сладости стали для нее своеобразной заменой никотиновой зависимости. По словам Лолиты, она съедает огромное количество леденцов и даже оставляет тарелку с ними возле кровати на ночь.
Лолита также вспомнила о своей былой слабости к семечкам. Раньше она увлекалась ими настолько, что это привело к повреждению зубов. Певице пришлось устанавливать виниры, которые она теперь старается всячески беречь.
«Семечки мне нельзя, они могут повредить виниры», — подчеркнула Милявская.
Говоря о прогрессе в отказе от курения, Лолита призналась, что полностью бросить сигареты ей пока не удалось. Однако положительная динамика есть: курить она стала заметно реже. Артистка регулярно наблюдается у эндокринолога и внимательно следит за своим здоровьем.
