В парках Московской области начинается сезон кинопоказов под открытым небом

Весной и летом 2026 года жителей и гостей Подмосковья ждет сезон кинопоказов под открытым небом в рамках проекта «Кинопарк». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Более чем в 50 парках региона пройдут бесплатные сеансы: зрители смогут посмотреть современные российские художественные и анимационные фильмы. Всего организаторы запланировали свыше 400 показов.

В центре внимания — фильмы для семейного просмотра. Зрителей порадуют свежие кинокартины и уже полюбившиеся ленты, среди которых «Авиатор» (режиссер Егор Михалков‐Кончаловский, 2025 год), «Аманат» (режиссеры Антон Сиверс и Рауф Кубаев, 2022 год), «Поехавшая» (режиссер Антон Маслов, 2023 год), «Маша и медведи» (режиссер Антонина Руже, 2025 год).

Особенностью нынешнего сезона станут культурно‐просветительские мероприятия: совместно с партнерами проекта организованы творческие встречи с создателями фильмов. Зрители получат уникальную возможность пообщаться с режиссерами, актерами и авторами сценариев, обсудить художественный замысел картин, узнать закулисные истории о съемках и поразмышлять над тенденциями современного российского кино.

Подробное расписание кинопоказов опубликовано на сайте.

