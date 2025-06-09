День русского языка отметили литературным вечером в Серпухове

6 июня в парке им. Олега Степанова состоялся литературный вечер, организованный в рамках программы «Культура малой Родины». Мероприятие было приурочено к Дню русского языка.

Этот день — не только повод для празднования, но и день памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, которому сегодня исполнилось бы 226 лет. Его произведения и сегодня служат источником вдохновения для людей разных возрастов.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

На праздничном мероприятии собрались юные жители Серпухова, представители молодежных организаций и просто ценители поэзии, чтобы прочесть свои любимые стихи русских классиков. Вечер сопровождался музыкальными номерами.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Литературный вечер предоставил возможность не только насладиться прекрасными произведениями поэзии, но и пообщаться, обменяться мнениями и зарядиться творческой энергией. Такие события играют важную роль в поддержании культурных традиций и сближении различных поколений.

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