День самоуправления состоялся в Гимназии № 4 г.о. Можайск

На протяжении всего учебного дня ребята полностью управляли своей школой. Иван Попов подошел к новой миссии творчески. Он оделся в этнический костюм и провел подряд три урока по истории, в ходе которых рассказал пятиклассникам о мифах. Занятие прошло в формате живой дискуссии. Ребятам предлагали отвечать на вопросы по пройденному материалу, угадывать звуки лесной флоры и фауны.

Другие школьники перевоплощались в учителей разных дисциплин: информатики и математики, истории и обществознания, русского и английского, химии и биологии, географии. Каждый урок прошел необычно и интересно. Ребята проводили и практические занятия, на которых вспоминали о правилах оказания первой медицинской помощи.

Пока школьники выполняли роль учителей, их педагоги сели за парты вместе с другими ребятами. Преподаватели внимательно слушали и отвечали, не игнорировали общепринятые правила: поднять руку, чтобы ответить на вопрос или обратиться с просьбой.

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

«На данный момент я уже не директор школы, потому что ежегодно в нашем учебном заведении проходит день самоуправления. Совет старшеклассников принимает бразды правления в этот день на себя. Поэтому я сейчас разжалованный директор, и сегодня мы как обычные ученики в любой другой день ходим на уроки и смотрим, как их проводят наши старшеклассники», — с улыбкой отметила директор Гимназии № 4 Ольга Романенкова.

В актовом зале учителям и руководящему составу вернули их полномочия, но сюрпризы на этом не закончились. Ребята подготовили интересный концерт. Весь день в учебном заведении, расположенном на улице Александра Триполитова, царила праздничная атмосфера.