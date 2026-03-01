День самых мощных молитв: о чем можно просить Бога в первое воскресенье Великого поста

Первое воскресенье Великого поста в 2026 году совпало с началом календарной весны, что наполнило праздник Торжества Православия особым символизмом обновления. В этот день верующие вспоминают события IX века, когда после столетия гонений и уничтожения святынь в Византийской империи была окончательно восстановлена традиция иконопочитания. Зампредседателя Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов в беседе с REGIONS отметил, что история этой даты неразрывно связана с мужеством тех, кто хранил верность канонам вопреки императорским запретам.

Истоки праздника уходят в 843 год, когда после смерти императора-иконоборца Феофила его супруга, царица Феодора, став регентшей, созвала в Константинополе Собор. Именно Феодора, тайно почитавшая образа в годы преследований, инициировала восстановление православия в его полноте.

Михаил Иванов подчеркнул, что это было не просто торжество над политическими оппонентами, а «торжество истины, которая устояла перед лицом лжи». В марте того далекого года духовенство и монахи впервые за полтора века открыто вышли на улицы с иконами в руках, пройдя крестным ходом от собора Святой Софии к императорскому дворцу.

Богослужение этого дня отличается особой торжественностью: в храмах совершается литургия святителя Василия Великого, которая служится лишь десять раз в году. По завершении службы духовенство совершает чин Торжества Православия. Выходя на середину храма к иконам Спасителя и Богоматери, священники провозглашают верность учению и поют «вечную память» защитникам веры. По словам эксперта, возглашение анафемы еретикам в этот день не является актом злорадства, а служит лишь констатацией того, что ложные учения не выдержали испытания временем.

Несмотря на праздничный настрой, Великий пост продолжает диктовать свои правила. В воскресенье церковный устав делает небольшое послабление: разрешается горячая пища с растительным маслом и немного вина для подкрепления сил, однако рыба остается под строгим запретом.

При этом совпадение праздника с 1 марта Михаил Иванов назвал «двойным символом обновления». Когда природа пробуждается от зимнего сна, церковь напоминает о победе света над тьмой, призывая верующих встретить весну с чистым сердцем, очищенным покаянием и молитвой.

