День сельских старост отметили в Павлово-Посадском городском округе

В Большедворском Доме культуры 29 октября чествовали тех, кого называют «хозяевами территорий» — старост Павлово-Посадского городского округа. Торжественная встреча была посвящена новому, но уже имеющему глубокие исторические корни празднику — Дню сельского старосты Московской области.

Праздник был учрежден областной Думой лишь в 2023 году, но его дата — 23 октября — отсылает к 1760 году. Именно в этот день императрица Елизавета Петровна подписала указ об избрании местных старост, заложив основы этого института. С тех пор фигура староста остается ключевым связующим звеном между властью и людьми. В настоящее время в Павлово-Посадском округе эту работу выполняют 50 человек.

«Сегодня старосты — это настоящие хозяева своих территорий, неравнодушные люди, которые ежедневно трудятся на благо родных сел и деревень. Они знают каждую тропинку, каждого жителя и каждую проблему своей малой родины», — подчеркнул на мероприятии глава округа Денис Олегович Семенов.

Глава округа лично вручил старостам заслуженные награды, поблагодарив их за ежедневный труд на благо сел и деревень.

Масштаб события подчеркивает участие депутата Московской областной Думы от «Единой России» Линары Самединовой. Церемония в Большедворском ДК стала не просто поздравлением, а публичным признанием значимости этой работы для развития всего округа.