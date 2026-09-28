«Гарпун» на Алтае: эксперт оценил работу системы

Компания Netvision разработала программно-аппаратный комплекс «Гарпун», способный выявлять нарушителей прямо в транспортном потоке. На данный момент система запущена на Алтае. Комплекс автоматически сверяет номера автомобилей с базами данных ФССП и ГИБДД и моментально вычисляет тех, у кого есть проблемы с законом: неплательщиков алиментов, штрафов ГИБДД и должников по ЖКХ.

Искусственный интеллект самостоятельно находит нарушителя в потоке и подает сигнал ответственному сотруднику, который уже может провести задержание и взыскать долг. Важно, что «Гарпун» — полностью российская разработка, ориентированная на отечественные климатические пояса: комплекс работает при температуре от минус 30 до плюс 60 градусов и не сбоит в дождь или снег. В 2026–2027 годах технологию планируют запустить и в других регионах страны.

Несмотря на автоматизацию, финальное решение всегда остается за человеком — оператором или инспектором. Как пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» основатель и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, специалист обязан провести детальную проверку данных и просмотреть материалы, которые выделила система: компьютер берет на себя рутинный поиск, а человек — интеллектуальную проверку.

Такое сочетание, по его словам, сводит вероятность ошибки практически к нулю. Алгоритмы настроены так, чтобы количество ложных срабатываний было минимальным, ведь государство не может принять к работе систему, которая массово ошибается, — это привело бы к коллапсу службы поддержки и судов. Организационно система выстроена так, чтобы у россиян всегда оставалась возможность защитить свои права: если автоматика или инспектор допустили ошибку, процедура оспаривания должна быть максимально прозрачной. Государственные органы обязаны будут предоставить простую и понятную форму обратной связи, чтобы гражданин четко понимал, куда и как обратиться с жалобой на ошибочное постановление.

Ранее сообщалось, что еще более 330 камер системы «Безопасный регион» подключили в Подмосковье.