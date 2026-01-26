День студента в Мытищах: в молодежном центре «Импульс» состоялся квест «CTUD//ЗАЧЕТ 2026»

На базе молодежного центра «Импульс» в Мытищах был организован тематический квест «CTUD//ЗАЧЕТ 2026», посвященный празднованию Дня российского студенчества. Участниками соревнований стали студенческие команды, представляющие высшие и средние специальные учебные заведения городского округа.

Суть состязания заключалась в прохождении восьми специально подготовленных тематических локаций в течение одного часа. На каждом этапе командам необходимо было выполнить интеллектуальные и творческие задания, направленные на раскрытие смекалки, проверку сплоченности коллектива и умения работать сообща.

Перед стартом к участникам обратился начальник управления культуры, молодежной политики и туризма администрации г. о. Мытищи Алексей Тюрин с приветственным словом.

«Студенты — наша опора и будущее. Именно на ваши плечи в скором времени ляжет ответственность за Родину. Желаю успехов, благополучия, узнавать больше нового, и чтобы у вас все сложилось так, как вы хотите», — отметил Алексей Тюрин.

По завершении квеста жюри определило победителей в различных номинациях. Так, команда Российского университета кооперации была удостоена звания «Генераторы драйва». Студенты Московского колледжа технологий им. Г. Н. Альтшуля победили в номинации «Мастера Коннекта», а представители Московского государственного строительного университета стали лучшими в категории «Нейросеть в действии».

Титул «Алгоритм успеха» завоевали учащиеся Мытищинского колледжа, а команда Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана была признана «Системными аналитиками».