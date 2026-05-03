День Святой Троицы 2026: когда православные отметят «день рождения Церкви»

В 2026 году один из главных христианских праздников — Пятидесятница — наступит необычно рано. Узнайте точную дату торжества, почему она ежегодно меняется и какие важные поминальные дни предшествуют главному летнему празднику.

Дата праздника в 2026 году

Троица, или Пятидесятница, — это переходящий праздник, дата которого полностью зависит от дня празднования Пасхи. В православии торжество всегда приходится на 50-й день после Воскресения Христова.

В 2026 году, в связи с ранней Пасхой (12 апреля), Троица выпадает на воскресенье, 31 мая.

Духовное значение Троицы

Праздник посвящен библейскому событию — сошествию Святого Духа на апостолов в виде огненных языков. Согласно христианскому учению, это событие раскрыло миру третью ипостась Бога и положило начало распространению христианства. Именно поэтому Пятидесятницу называют днем рождения Церкви. В этот день храмы традиционно украшают свежей зеленью, ветвями берез и цветами, что символизирует обновление и жизнь.

Поминовение усопших перед праздником

Накануне торжества, в субботу 30 мая, наступает Троицкая родительская суббота. Это один из важнейших дней в церковном календаре для особого поминовения усопших. Верующие посещают заупокойные службы и молятся о своих почивших родных и близких перед тем, как встретить радостный летний праздник.