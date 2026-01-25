День Татьяны и студента: что нельзя делать 25 января?

Каждый год 25 января в России переплетаются два, казалось бы, разных начала: это и тихий день памяти раннехристианской святой Татианы, и веселый, полный задора День студента. Эта уникальная двойственность породила особые народные приметы и запреты, которых многие стараются придерживаться, чтобы не нарушить гармонию праздника. Подробнее — в материале «МК».

25 января нельзя:

-Портить настроение себе и окружающим. Конфликты, ссоры и уныние в этот день считаются плохими спутниками. Считается, что они могут притянуть череду неудач, поэтому важно сохранять мирный и радостный настрой;

-Отворачиваться от просьб о помощи. Особенно нежелательно отказывать в милостыне или куске хлеба. Согласно поверью, проявив в этот день щедрость и сострадание, можно обеспечить себе поддержку свыше в будущем;

-Увлекаться бытом и рукоделием. Любой тяжелый физический труд — генеральная уборка, стирка, шитье и вязание — лучше отложить на другой день. Праздник создан для общения и отдыха души, а не для хозяйственных забот;

-Кичиться своими академическими достижениями. Студентам, да и всем, кто учится, не рекомендуется слишком громко хвалиться оценками или зачетами, чтобы «не сглазить» удачу в предстоящей сессии;

-Превращать веселье в беспробудное застолье. Хотя праздник традиционно шумный, важно помнить о мере. Исторически студенческие гуляния славились своим искрометным юмором и братством, а не чрезмерным употреблением спиртного;

-Встречать праздник в хламе и беспорядке. Встретить этот день в неубранном доме — плохая примета, сулящая хаос и неустроенность в делах на весь год. Создать вокруг себя чистоту и порядок — значит пригласить в жизнь гармонию.