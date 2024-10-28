День тыквы и яблок с размахом отпраздновали в Котельниках

Яркий осенний праздник провели в Кузьминском лесопарке г.о. Котельники 26 октября, объединив всех любителей активного времяпровождения, творчества и лакомств из яблок и тыкв.

Кузьминский лесопарк на минувших выходных заполнили звуки музыки и веселья. Здесь развернули праздник тыквы и яблок, в рамках которого организовали концерт, мастер-классы, забеги и многое другое.

Так, надолго участники запомнят конкурс «Доставай шарфы!». Название говорит само за себя: с помощью теплых аксессуаров «утеплили» деревья лесопарка, украсив разнообразными цветами. С хорошим настроением посетители смогли оценить дальнейшую программу.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Котельники ]

Также на празднике провели старты Всероссийского проекта «5 верст» с тематическим названием «Тыквобежка». Это объединило людей, ведущих здоровый образ жизни. Их настрой и бодрость вдохновили присутствующих на активность.

Не обошелся праздник с вкусным названием без угощений. Посетители смогли попробовать и оценить разные вариации варенья из тыквы и яблок в ходе тематического конкурса. С трудом жюри определили победителей и лучшие шедевры домашней кулинарии. Самые запоминающиеся работы удостоили дипломами.

Посетители получили массу положительных впечатлений от праздника в лесопарке. О нем теперь напомнят яркие фотографии в теплой осенней атмосфере и поделки с мастер-классов.