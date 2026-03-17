В среду, 18 марта, Подмосковье вместе со всей страной отметит знаменательную дату — двенадцать лет с момента воссоединения Крымского полуострова с Россией. Как сообщает REGIONS , праздничные события охватят множество населенных пунктов области, включая Красногорск, Волоколамск и Апрелевку.

В честь «Крымской весны» для жителей подготовлена разнообразная программа. Так, в красногорском Дворце культуры «Подмосковье» организуют хореографическое представление под названием «Танцы Великой России». Волоколамцев приглашают проявить творческие способности на конкурсе рисунков. Кроме того, в местных библиотеках и парковых зонах запланированы познавательные квесты, лекции и встречи, посвященные историческим событиям.

Организаторы подчеркивают, что проводимые акции символизируют историческое событие, которое способствовало росту экономических показателей и туристической привлекательности полуострова.

Напомним, договор о вхождении Республики Крым и города федерального значения Севастополя в состав Российской Федерации был подписан 18 марта 2014 года. Этому предшествовал референдум, на котором подавляющее число жителей региона поддержали воссоединение.

Стоит отметить, что история принадлежности этих земель имеет глубокие корни: они вошли в состав империи в эпоху правления Екатерины II. Передача полуострова Украинской ССР произошла в середине прошлого века. Возвращение территорий многие расценивают как акт восстановления исторического баланса. Сегодня Крым остается излюбленным направлением для отдыхающих из Подмосковья, привлекая их природными красотами, целебным климатом и развитой инфраструктурой.