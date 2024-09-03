День знаний ярко отпраздновали в центре Красноармейска концертами, флешмобами и мастер-классами
Фото: [Екатерина Мелкозерова]
Центральная площадь Красноармейска в Городском округе Пушкинский заполнилась музыкой, детским смехом и теплыми поздравлениями с началом нового учебного года. Ребята и их родители проявляли высокую активность, с удовольствием участвовали в мероприятиях и наслаждались концертами различных коллективов.
Творческие номера и песни представили талантливые коллективы местных ДК, которые радовали посетителей и поддерживали творческую атмосферу. Самые юные жители активно посещали игры и флешмобы, танцевали и получали максимум положительных эмоций от праздника.
Желающие проходили мастер-классы: преподаватели Детской школы искусств научили ребят делать осенние открытки.
Жителям также раздавали значки с российским триколором и надписью: «Я люблю Красноармейск». Как объяснила воспитатель дошкольного отделения «Светлячок» Центра образования № 1, эти символичные презенты делали дети. Таким образом подчеркнули значимость праздника и выразили любовь к родному городу. Эти чувства преподаватель и дети передали землякам.
Напомним, 1 сентября все школы Московской области открыли свои двери и начали новый учебный год. Как отмечал глава региона Андрей Воробьев, в учреждения пошли 1 млн и 85 тысяч ребят, из которых 115 тысяч — первоклассники.