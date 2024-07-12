Дендропарк Коломны с уникальными растениями очистили от валежника и сухостоя

Живописный дендропарк в Карасевском лесничестве в г.о. Коломна привели в порядок в рамках проекта «Чистый лес», запущенного партией «Единая Россия». Генеральная уборка позволила очистить местность, где на четырех гектарах собрано уникальное видовое разнообразие растительности.

К полезному экологическому проекту присоединились представители администрации Коломны, областные и окружные депутаты, волонтеры и другие неравнодушные к природе жители. Уборка проходила под руководством специалистов лесного хозяйства, которые также помогали с преображением местности.

Участники экомероприятия прибрали территорию дендропарка от высохших веток и сухостоя. Последние могут представлять опасность, так как легче всего ломаются, падают и горят. Своевременная уборка усохших кустов, деревьев и растений позволят сберечь лес от возгорания. Это и является главной целью акции, ведь в этом природном месте собрано обилие разнообразных растений, которые нужно сохранить.

«Здесь можно увидеть пихту, лиственницу, сибирский кедр, ель, сосну, березу и многое другое. Дендропарк создавался для будущих поколений, первые саженцы и сеянцы тут появились к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне», — рассказал директор Ступинского филиала «Мособллеса» Михаил Харитонов.

Отметим, что в добром и важном деле от администрации Коломны поучаствовал замглавы округа Дмитрий Шаталов. Компанию ему составили также депутат областной Думы Екатерина Лобышева и председатель окружного Совета депутатов Николай Братушков.