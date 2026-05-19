Денег больше нет: турки пришли в ярость от жесткой экономии путешественников из России

Путешественники массово выражают недовольство подорожанием питания и развлечений вне отелей, из-за чего вынуждены урезать свои расходы во время отдыха в Турции.

Рост расходов за пределами отелей

Как рассказали РИА Новости, в текущем туристическом сезоне российские граждане стали значительно чаще жаловаться на сильное подорожание отдыха на турецких курортах. Основная волна недовольства связана со стоимостью услуг за территорией гостиничных комплексов. По информации представителей профильной индустрии Антальи, отдыхающие сталкиваются с серьезным ростом цен в точках общественного питания, на оборудованных пляжах и при организации досуга. Путешественников шокируют ценники на экскурсии, еду и напитки.

Смена потребительского поведения отдыхающих

Представительница местного туристического сектора Махинур Озтепе подтвердила, что приезжие из России перешли к режиму экономии и начали жестко контролировать свой бюджет. Она пояснила, что если в прошлые годы отдыхающие могли без проблем посещать рестораны вне отеля по нескольку раз за поездку, то в 2026 году они практически полностью отказываются от таких трат. Главные жалобы гостей курортов сейчас сфокусированы на стоимости пляжного сервиса и ресторанного меню.

Реакция властей и прогнозы на сезон

Руководство Турецкой Республики держит ситуацию с удорожанием отдыха под контролем и собирается разработать комплекс мер для удержания комфортного ценового уровня. Несмотря на финансовые сложности, в профильной Ассоциации турагентств рассчитывают принять в 2026 году от 4,5 до 6 миллионов граждан России. При этом специалисты признают, что составить максимально точный прогноз сейчас достаточно трудно, поскольку на турпоток серьезно влияет общая нестабильная обстановка на Ближнем Востоке.