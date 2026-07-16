Нож к шее полуторагодовалого сына: в Сочи задержали мать, истязавшую ребенка

В Сочи правоохранители задержали 38-летнюю местную жительницу, которая на протяжении полутора месяцев истязала собственного полуторагодовалого сына, нанося ему удары по голове и телу, а однажды приставила нож к его шее, угрожая убийством. Об этом сообщает Lenta.ru.

По версии следствия, кошмар длился с июня по июль 2026 года. Мать регулярно избивала малыша, била его по голове, туловищу и конечностям, а в одном из эпизодов взяла нож и поднесла его к шее ребенка. Мотивы такого поведения пока не раскрыты, но следователи уже устанавливают все обстоятельства. Ребенок изъят из семьи, его жизни и здоровью теперь ничего не угрожает.

Женщину задержали и поместили под стражу. Ведется сбор доказательств, допрашиваются соседи и родственники. Следствие также проверяет, не было ли подобных случаев ранее. По статье об истязании ей грозит до семи лет лишения свободы, а за неисполнение родительских обязанностей — до трех лет.

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