«Денежный убыток»: шаманка рассказала, о чем говорит кровавое озеро в Балашихе

Жители подмосковной Балашихи рядом со старым кладбищем обнаружили кровавое озеро. По словам напуганных жителей, водоем, в котором еще совсем недавно была чистая вода, внезапно поменял свой цвет. Некоторые увидели в этом зловещий знак.

Шаманка Елена Батыр рассказала нам, действительно ли кладбище кому-то мстит, потому что усопших кто-то потревожил. По ее словам, изменение цвета воды — это действительно знак, но кладбище здесь ни при чем.

«Это знак того, что в этих местах будет убывание денег. Жителей Балашихи ожидает денежный убыток. Там могут закрываться предприятия, начаться сокращения. Это предупреждение об этом. В скором времени стоит ожидать каких-то вестей касаемо этого озера», — рассказала Батыр корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Но волноваться не стоит, отметила шаманка. Она подчеркнула, что кризисный период не затянется надолго, и в скором времени все снова придет в норму.

Ранее шаманка Батыр рассказала о возможных переговорах с Украиной.