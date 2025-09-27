«Деньги должны возвращаться автоматически»: в Госдуме предложили изменить правила оплаты связи при сбоях
Фото: [istockphoto.com/uchar]
Партия «Справедливая Россия — За правду» выступила с законодательной инициативой, обязывающей операторов связи в автоматическом режиме компенсировать абонентам стоимость услуг в периоды массовых отключений интернета и связи, вводимых по соображениям безопасности.
С соответствующим предложением, с которым ознакомилось РИА Новости, депутаты обратились к министру цифрового развития Максуту Шадаеву. Авторами документа стали лидер партии Сергей Миронов и председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
Ключевым принципом инициативы является беззаявительный порядок возмещения. Компенсация должна начисляться автоматически, на основе анализа сетевых журналов операторов и данных регуляторных органов. Для этого предлагается утвердить единые критерии, при которых сбой квалифицируется как массовый, включая минимальную продолжительность и порог падения качества связи.
Для обеспечения прозрачности процесса парламентарии предлагают обязать операторов:
- Публиковать обезличенную статистику по всем случаям недоступности услуг;
- Уведомлять абонентов о размере начисленной компенсации через СМС и личный кабинет.
Сергей Миронов уточнил механизм компенсаций для разных тарифов:
Для предоплатных тарифов: продление срока действия пакетов услуг и зачисление денежных средств на счет.
Для постоплатных тарифов: пропорциональное уменьшение суммы ежемесячного платежа.
Для безлимитных тарифов: денежная выплата, которая может быть использована для оплаты связи в следующем периоде.
