«Деньги должны возвращаться автоматически»: в Госдуме предложили изменить правила оплаты связи при сбоях

Партия «Справедливая Россия — За правду» выступила с законодательной инициативой, обязывающей операторов связи в автоматическом режиме компенсировать абонентам стоимость услуг в периоды массовых отключений интернета и связи, вводимых по соображениям безопасности.

С соответствующим предложением, с которым ознакомилось РИА Новости, депутаты обратились к министру цифрового развития Максуту Шадаеву. Авторами документа стали лидер партии Сергей Миронов и председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Ключевым принципом инициативы является беззаявительный порядок возмещения. Компенсация должна начисляться автоматически, на основе анализа сетевых журналов операторов и данных регуляторных органов. Для этого предлагается утвердить единые критерии, при которых сбой квалифицируется как массовый, включая минимальную продолжительность и порог падения качества связи.

Для обеспечения прозрачности процесса парламентарии предлагают обязать операторов:

Публиковать обезличенную статистику по всем случаям недоступности услуг;

Уведомлять абонентов о размере начисленной компенсации через СМС и личный кабинет.

Сергей Миронов уточнил механизм компенсаций для разных тарифов:

Для предоплатных тарифов: продление срока действия пакетов услуг и зачисление денежных средств на счет.

Для постоплатных тарифов: пропорциональное уменьшение суммы ежемесячного платежа.

Для безлимитных тарифов: денежная выплата, которая может быть использована для оплаты связи в следующем периоде.

Ранее сообщалось о том, что технология eSIM у новых iPhone будет работать со сбоями в РФ.