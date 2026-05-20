Деньги из шкафа: как превратить ненужный хлам на антресолях в реальный доход

Для большинства жителей региона и столицы избавление от лишних предметов на антресолях стало регулярной практикой и источником дополнительного заработка. Об этом пишет REGIONS .

Статистика первых сделок и популярные категории товаров

Специалисты сервиса «Авито» провели исследование и выяснили, что 77% жителей Московской области и столицы хотя бы раз в жизни продавали свои личные вещи. При этом женщины участвуют в ресейле чаще мужчин. Половина опрошенных (47%) совершили свою самую первую сделку во взрослом возрасте — после 23 лет. В студенческие годы этот опыт получили 18% респондентов, а в подростковом возрасте — 27%.

Чаще всего в качестве первого проданного товара выступали следующие категории:

Одежда: этот вариант лидирует у женщин (33% от общего числа их первых продаж).

Техника: данная категория наиболее популярна среди мужчин (34%).

Книги и учебники: с них начинали 9% участников опроса.

Спортивные товары: стали первой продажей для 7% граждан.

Коллекционные предметы: принесли первую прибыль 6% респондентов.

Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет также выделилась доля тех, кто заработал свои первые деньги на цифровых товарах — 6% представителей этой возрастной группы продали игровую валюту или предметы из онлайн-игр. Основным каналом для поиска первых клиентов стали специализированные сайты объявлений, которыми воспользовались 39% опрошенных. Через знакомых покупателя нашли 23% граждан, а социальные сети или мессенджеры помогли 8% участников. Еще 8% респондентов продали вещь прямо во дворе или в школе.

Средний заработок и распределение прибыли

Первая продажа принесла жителям региона в среднем 2 600 рублей. Аналитики распределили доходы участников опроса по следующим группам:

До ₽500 заработали 30% опрошенных.

От ₽500 до ₽1 000 получили 23% участников.

От ₽1 000 до ₽3 000 выручили 19% граждан.

От ₽3 000 до ₽5 000 составил доход у 11% респондентов.

От ₽5 000 до ₽10 000 смогли заработать 9% жителей.

Более ₽10 000 получили 7% участников сделок.

Заработанные средства мужчины и женщины потратили по-разному. Женская часть аудитории чаще всего направляла выручку на покупку новой одежды, обуви и аксессуаров (22% против 12% у мужчин), а также на сладости или фастфуд (17% против 12% у мужчин). Этот же вариант с едой оказался наиболее востребованным у молодежи. Мужчины предпочитали расходовать первую прибыль на развлечения, включая походы в кино или кафе (18% против 14% у женщин), либо откладывали деньги на покупку электроники (18% против 6% у женщин). Кроме того, 12% мужчин и 9% женщин решили сберечь эти средства для запуска будущего бизнеса.

Для большинства участников опроса (59%) продажа ненужных вещей переросла в постоянную или периодическую практику. На регулярной основе ресейлом занимаются 17% жителей, а 42% выставляют лоты по мере накопления лишних предметов в доме. Еще 25% граждан пока ограничились несколькими сделками, но планируют вернуться к этому опыту в будущем.