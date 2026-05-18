Деньги из СССР: в Госдуме официально объявили, кто получит компенсации по старым вкладам

В Российской Федерации продолжается планомерная реализация государственной программы по выплате денежных компенсаций гражданам, чьи денежные сбережения обесценились в результате масштабных экономических реформ конца прошлого века. Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев в интервью информационному агентству РИА Новости подробно разъяснил актуальный правовой механизм возврата средств, а также очертил круг лиц, имеющих законное право на данные выплаты.

Категории получателей и ключевые временные рамки

Согласно действующему федеральному законодательству, претендовать на получение гарантированных государством выплат могут непосредственно сами первоначальные вкладчики — граждане Российской Федерации, родившиеся по 1991 год включительно, а также их прямые законные наследники.

Парламентарий акцентировал внимание на жестком базовом условии предоставления компенсации: финансовый счет в обязательном порядке должен был оставаться полностью действующим по состоянию на 20 июня 1991 года и не закрываться владельцем как минимум вплоть до конца декабря того же года.

Математическая формула и реальные объемы начислений

Сумма итоговой выплаты по каждому конкретному лицевому счету рассчитывается финансовыми организациями по фиксированной математической формуле. Базовый остаток денежных средств на счете на дату 20 июня 1991 года последовательно умножается на два показателя: возрастной коэффициент заявителя и индивидуальный коэффициент срока хранения денег.

Дмитрий Свищев уточнил важный нюанс современного начисления: в рамках текущих расчетов один советский рубль образца 1991 года номинально приравнивается к одному российскому рублю 2026 года. Законодательно закрепленные коэффициенты напрямую зависят от года рождения вкладчика и точной даты официального закрытия расчетного счета.

Алгоритм действий и перечень необходимых документов

Для инициирования процедуры начисления и выплаты положенной компенсации гражданину достаточно лично нанести визит в любое операционное отделение уполномоченного банка. При себе необходимо иметь гражданский паспорт РФ и оригинальную бумажную сберегательную книжку советского периода, если данный документ физически сохранился в семейных архивах. Непосредственно в офисе банка клиент заполняет типовое заявление. Вся процедура является абсолютно бесплатной, взимание любых комиссий или пошлин строго запрещено.

Порядок действий при утере сберкнижки и правила для наследников

В случае если оригинальная советская сберегательная книжка была безвозвратно утеряна за прошедшие десятилетия, это не является автоматическим поводом для отказа в выплате. В такой ситуации гражданину необходимо подать официальное заявление на проведение розыска вклада, после чего квалифицированные сотрудники банка осуществят детальный поиск информации по ведомственным цифровым и бумажным архивам.

Если за деньгами обращаются законные преемники умершего вкладчика, то к стандартному пакету документов им потребуется дополнительно приложить официальное свидетельство о смерти первоначального владельца счета, а также нотариальные документы, подтверждающие их законное право на наследство.