Деньги, кредиты и рестораны: что изменится с 1 апреля в жизни россиян

С 1 апреля 2026 года жителей России ожидает ряд законодательных изменений, которые затронут различные сферы жизни — от пенсионного обеспечения до правил торговли и кредитования, пишет КП.

Одним из ключевых нововведений станет повышение социальных пенсий. Также изменятся правила предоставления рассрочки: максимальный срок теперь составит полгода, а с апреля 2028 года этот период планируют сократить до четырех месяцев. Заемщики получат возможность досрочно погасить долг без уплаты комиссий и штрафов. Кроме того, займы, превышающие 50 тысяч рублей, будут передаваться в бюро кредитных историй.

Изменения затронут и систему маркировки «Честный знак». С 1 апреля она получит функцию блокировки продажи продукции, сертификат которой признан недействительным. Это касается товаров, поступивших в оборот после 1 сентября 2025 года: парфюмерии, пива, обуви, упакованной воды и шин. Кассовый аппарат будет автоматически проверять маркировку в режиме онлайн и при обнаружении недействительного сертификата блокировать пробитие чека.

Предприятия общественного питания, работающие по упрощенной или патентной системе налогообложения, освободят от уплаты налога на добавленную стоимость до конца текущего года. Нововведение распространяется на те организации, которые начали уплачивать НДС в 2026 году.