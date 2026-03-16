Деньги на ветер? Аналитики выяснили правду о понимании капремонта в РФ

Специалисты компании «РОКВУЛ» провели исследование и выяснили, что подавляющее большинство граждан России плохо осведомлены о том, что представляет собой капитальный ремонт многоквартирных домов и какие именно работы он в себя включает. Данные опроса имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно результатам исследования, 61% опрошенных испытывают трудности с пониманием данной темы. Аналитики уточняют, что 18% респондентов что-то слышали о капремонте, но в деталях не разбираются. Еще 22% участников признались, что почти ничего об этом не знают, а 21% просто затруднились дать какой-либо ответ.

Полной осведомленностью о процессе и видах работ могут похвастаться лишь 19% россиян. Из них 12% хорошо понимают все нюансы, а 8% имеют представление лишь о некоторых видах деятельности в рамках капремонта.

Несмотря на неполное понимание терминологии, у респондентов сложилось четкое мнение о приоритетных направлениях ремонта. Лидирующую позицию заняла замена инженерных коммуникаций: 46% участников опроса считают обновление труб и систем первоочередной задачей. Почти столько же (45%) проголосовали за ремонт кровли, а 43% настаивают на необходимости утепления фасадов зданий. Замыкает список приоритетов модернизация лифтового оборудования и благоустройство подъездов — этот вариант выбрали 35% граждан.