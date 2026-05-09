Деньги на ветер или подвиг: Царукян удивлен ценой нового спортзала Хабиба
Топовый боец UFC Арман Царукян прокомментировал открытие уникального тренировочного комплекса в Дагестане, отметив, что Хабиб Нурмагомедов поставил интересы общества выше финансовой выгоды. Об этом пишет Sport24.
Инвестиции в будущее против законов бизнеса
Российский легковес Арман Царукян выразил свое мнение относительно строительства новой спортивной базы в высокогорном селении Сильди. Проект, реализованный легендой ММА Хабибом Нурмагомедовым, обошелся бывшему чемпиону примерно в 700 миллионов рублей. По мнению Царукяна, с точки зрения классического предпринимательства такие вложения нельзя назвать оправданными, так как вернуть потраченные средства в рамках спортивного зала крайне сложно.
Однако боец подчеркнул, что в данном случае речь идет не о коммерции, а о меценатстве. Арман отметил, что Хабиб совершил значимый поступок для подрастающего поколения и своих соотечественников, фактически пожертвовав огромную сумму ради развития спорта в родном регионе.
Вклад в развитие спортивной инфраструктуры
Тренировочный центр в Сильди, распахнувший свои двери в апреле 2025 года, стал важным звеном в подготовке молодых атлетов. Царукян в интервью Адаму Зубайраеву акцентировал внимание на том, что далеко не каждый состоятельный человек готов безвозмездно инвестировать в подобные объекты.
По словам Армана, подобные инициативы заслуживают глубокого уважения, так как они создают условия для роста будущих чемпионов. Боец выразил надежду, что пример Нурмагомедова вдохновит и других успешных спортсменов вкладывать средства в социальные и спортивные проекты, которые приносят пользу обществу, а не просто увеличивают капитал.