Деньги на ветер: названа главная причина провала интернет магазинов

Согласно данным Statista, в 2025 году более 70 процентов пользователей по всему миру покинули сайты интернет-магазинов, так и не оформив покупку. Текущий показатель отказов в среднем составляет 70,22 процента, что на 10 процентных пунктов выше, чем на начальном этапе наблюдений, пишет pgnews.

Поведение покупателей напрямую зависит от используемых устройств. Аналитики отмечают, что средняя стоимость заказа с настольных компьютеров достигает примерно 159 долларов, тогда как при покупках со смартфонов или планшетов этот показатель не превышает 100–105 долларов. Мобильный шопинг применяется чаще, однако для более дорогостоящих приобретений пользователи отдают предпочтение стационарным компьютерам.

Основными каналами онлайн-продаж остаются крупные маркетплейсы. По состоянию на апрель 2024 года 29 процентов потребителей выбрали их в качестве главного способа совершения покупок, обойдя по популярности офлайн-розницу и официальные сайты отдельных брендов. Безусловным лидером среди подобных площадок признан Amazon: его американский, немецкий и японский сегменты входят в число наиболее посещаемых платформ в мире.