Ежегодная новогодняя акция «Елка желаний» стартовала в Подмосковье

В Подмосковье стартовала ежегодная всероссийская новогодняя акция «Елка желаний». Она инициирована «Движением Первых» и реализуется на протяжении уже семи лет.

Как отметил секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов, участники акции начнут исполнять мечты детей в рамках акции с 5 декабря.

Попросить новогодний подарок могут дети в возрасте от 3 до 17 лет, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации. Это дети с ограниченными возможностями здоровья; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из семей участников СВО; дети, вынужденные покинуть свой дом из-за военных действий.

Подать заявку на участие в акции можно до 20 декабря. Можно выбрать подходящий формат участия — очно или онлайн. Также можно самостоятельно выбрать сумму подарка и регион для исполнения желания.

«С каждым годом растет число участников, а тысячи трогательных историй и улыбки детей только подтверждают, что акцию очень ждут», – отметил Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 1 декабря в регионе начнется зимний сезон в парках.