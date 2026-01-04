Деньги подешевеют: депутат раскрыл, когда кредиты и ипотека станут доступнее для всех

Глава комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости дал прогноз о дальнейшем снижении ключевой ставки Банка России. По его мнению, ставка может достичь уровня 9–10% к концу 2026 года.

Парламентарий отметил, что тенденция на смягчение денежно-кредитной политики, наблюдаемая на последних пяти заседаниях Совета директоров ЦБ, сохранится. Он ожидает, что ближе к лету или осени шаги регулятора могут стать более решительными. Первое снижение, по оценке Аксакова, возможно уже на следующем заседании Банка России в феврале 2026 года — на 0.5 процентного пункта. В марте, как предположил депутат, снижение может составить 1 или 1.5 процентного пункта.

Основой для такого прогноза Аксаков назвал продолжающиеся дезинфляционные процессы. Он указал, что, хотя инфляция по итогам 2025 года ожидалась на уровне 6% или выше, текущие статистические данные указывают на показатель около 5,8%.

