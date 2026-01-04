Россияне рассказали, чего ждут от 2026 года

Основное ожидание россиян от 2026 года связано с финансовой устойчивостью. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, в котором также выяснилось, что многие надеются на улучшение качества жизни, здоровье и возможность чаще отдыхать. Это показало исследование Fix Price совместно с исследовательским холдингом РОМИР, пишет « Газета. Ru ».

Половина опрошенных россиян рассчитывает на стабильное финансовое положение в 2026 году. Чаще всего такой ответ давали люди в возрасте от 35 до 44 лет. Для этой группы материальная уверенность остается ключевым приоритетом.

Каждый третий респондент ожидает больше возможностей для отдыха и поездок. При этом женщины чаще мужчин связывают свои планы с путешествиями. Около трети участников опроса надеются на спокойный и предсказуемый год, а почти столько же рассчитывают на улучшение самочувствия и состояния здоровья.

Четверть опрошенных ждет позитивных изменений в личной жизни. Карьерные перспективы волнуют каждого пятого, особенно молодых людей в возрасте до 24 лет. Примерно каждый седьмой планирует завершить или начать ремонт.

В сфере личных отношений большинство респондентов не ожидают серьезных перемен. При этом часть участников опроса надеется на новые знакомства, создание семьи или рождение ребенка. Небольшая доля допускает возможные расставания.

Что касается работы, треть россиян довольны текущим местом и не планируют изменений. Каждый четвертый задумывается о смене работодателя, но пока не предпринимает активных действий. Небольшая часть опрошенных уже находится в поиске новой работы, остальные не рассматривают такие планы в ближайшее время.

В целом результаты исследования показывают, что россияне входят в 2026 год с осторожным, но в целом позитивным настроем, делая ставку на стабильность и постепенные улучшения.

