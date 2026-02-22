Деньги придут на карту автоматически: кому ждать двойное повышение пенсии с 1 марта

С марта в России вступает в силу автоматическое повышение пенсий для граждан, достигших 80-летнего возраста в феврале. Им удвоят фиксированную часть выплаты без необходимости подачи заявлений. Об этом пишет Лента.ру.

В России с 1 марта будет произведено автоматическое увеличение пенсионных выплат для граждан, которым исполнилось 80 лет в феврале. Как сообщила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб, повышение произойдет в беззаявительном порядке.

По словам парламентария, для данной категории граждан фиксированная выплата будет увеличена ровно в два раза. Бессараб подчеркнула, что это исключительная мера для тех, кто отметил 80-летие в последний месяц зимы, и других повышений с 1 марта не предвидится.

Депутат также напомнила о недавних изменениях в системе пенсионного обеспечения. В частности, с начала года была проведена индексация страховых пенсий, затронувшая 38 млн получателей. Кроме того, более 40 видов социальных выплат были проиндексированы на 5,6%. Следующий этап повышения запланирован на апрель: социальные пенсии вырастут на 6,8%, что коснется почти 4,5 млн россиян.